Общество

«Беседка»: Актуальные вопросы жизни Новоржевского округа. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 марта.

Гость студии - глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова. В преддверии весенне-летнего периода, который является наиболее активным для многих сфер жизнедеятельности, ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о планах ремонтов и благоустройства, о подготовке к юбилею Великой Победы. И, конечно, о текущих вопросах, которые решают муниципальные власти в Новоржевском округе.