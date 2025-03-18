Общество

Госдума приняла поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах

Госдума на пленарном заседании приняла поправку о проведении эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году лишь по русскому языку и математике только в трех регионах России.

Данной нормой предлагается провести эксперимент об особом порядке сдачи ОГЭ только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Изначально предполагалось, что эксперимент пройдет в пяти регионах РФ, однако ко второму чтению его применение распространили на 12 субъектов РФ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы вернутся к процедуре второго чтения и поправками скорректируют список регионов с учетом их готовности. По его словам, правительство РФ определило критерии готовности субъектов РФ к участию в пилотном проекте. Володин также подчеркнул, что концепция законопроекта не изменится.

Законопроектом предлагается провести в ряде регионов эксперимент в 2025 году, и для получения аттестата тем, кто поступает в колледж после 9-го класса, нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике, а не по четырем предметам, как это предусмотрено в настоящее время, пишет РИА Новости.