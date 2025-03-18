Общество

Определены сроки весенней охоты в Псковской области

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области объявил сроки весенней охоты в 2025 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете, определены следующие сроки охоты:

На водоплавающую дичь (гуси и селезни уток): с 5 по 14 апреля.

На водоплавающую дичь (селезни уток с живой подсадной уткой): с 5 апреля по 10 мая.

На боровую дичь (глухарь, тетерев, вальдшнеп): с 19 по 28 апреля.

«Весенняя охота осуществляется исключительно на самцов глухарей на току, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия (с подсадной уткой, или чучелами, или манком), на гусей и казарок из укрытия (с чучелами, или профилями, или манными гусями, или манком)», - напомнили в комитете.