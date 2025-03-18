Госдума вводит штрафы для букмекеров за пари с лицами моложе 18 лет

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафа до 1 млн рублей для организаторов азартных игр, заключивших пари с лицами до 18 лет, должниками и недееспособными гражданами.

Документ внесли в Госдуму в ноябре 2024 года глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и зампред комитета Александр Трембицкий.

Новым положением предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях. По нему заключение организатором азартной игры основанных на риске соглашений о выигрыше с лицами, не достигшими возраста 18 лет, недееспособными или ограничено дееспособными гражданами либо с лицами, являющимися должниками, сведения о которых содержатся в банке данных в исполнительном производстве, повлечет наложение штрафа на юридических лиц в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Документ разработан в соответствии с законопроектом, устанавливающим прямой запрет на заключение организаторами азартных игр пари с такими лицами. Как отмечают авторы инициативы, сейчас такого запрета нет, пари могут заключаться без посещения игорного заведения - дистанционно с использованием интернета. Указанный законопроект был рассмотрен и принят депутатами Госдумы в первом чтении 2 октября 2024 года, пишет ТАСС.