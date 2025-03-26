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Общество

Вильфанд обозначил вероятность выпадения снега на майские праздники

29.03.2025 09:40|ПсковКомментариев: 0

Появление снежного покрова в центре европейской части России на майских праздниках, как в прошлом году, маловероятно, поскольку это было уникальным явлением, однако в апреле снег еще обязательно будет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

«В прошлом году было не просто редкое, уникальное событие, никогда ещё не было установления временного снежного покрова 9 мая в центре европейской части России. Но в апреле обязательно ещё будет снег. Вообще не бывает апреля, чтобы совсем не было снега, самое главное, что не будет устойчивого снега, устойчивых сильных холодов, только временные», - сказал Вильфанд.

 

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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