Общество

Рособрнадзор готов обсуждать учет результатов олимпиад при аттестации

Рособрнадзор готов обсуждать идею учета результатов Всероссийской олимпиад школьников (ВсОШ) при проведении итоговой аттестации и приеме в российские вузы, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Рособрнадзор готов участвовать в обсуждении моделей учета результатов ВсОШ как при проведении государственной итоговой аттестации, так и (при) приеме в учреждения среднего и высшего профессионального образования», - говорится в сообщении.

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) от сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

Законопроектом предлагается освободить победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников от сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА). Отмечается, что в настоящее время они освобождаются только от экзамена по предмету, соответствующему профилю олимпиады, что не учитывает их высокие достижения.

Как рассказал РИА Новости Миронов, получение призового места на олимпиаде свидетельствует о глубоких знаниях и выдающихся интеллектуальных способностях подростков. По его словам, это говорит об аналитическом мышлении, умении самостоятельно приобретать и систематизировать информацию, а также о высокой мотивации к обучению в целом.

Политик считает, что данная инициатива создаст благоприятные условия для развития талантливой молодёжи, позволит ей сосредоточиться на дальнейшем углубленном изучении предметов.