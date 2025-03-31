Общество

Ученик островский гимназии получил научную стипендию на форуме «Шаг в будущее»

Ученик островский гимназии Кирилл Сула получил научную стипендию имени К. С. Колесникова на международном форуме «Шаг в будущее», сообщили в официальном Telegram-канале правительства Псковской области.

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Ежегодно форум собирает в Москве юных учёных со всей страны.

22 школьника из Псковской области представили свои проекты и заняли призовые места.

Дипломы первой степени вручили Серафиму Грекову из Пскова и Станиславу Рыбьякову из Новосокольнического округа. Серафим Греков также получил нагрудный знак «Школьник-изобретатель», Станислава Рыбьякова наградили малой научной медалью.

Дипломы второй степени вручили псковичкам: Софье Мартыновой и Доминике Васильевой, Ольге Щукиной из Струг Красных. Доминика Васильева получила рекомендацию на получение стипендии.

Дипломы третьей степени взяли: Анастасия Тимофеева из Пушкиногорского округа, Варвара Шрейнер, Александра Сафронова и Дарья Лойко из Невельского округа, Никита Попов из Стругокрасненского округа и Анастасия Григорьева из Бежаницкого округа.

Алису Фомину из Плюсского округа наградили специальным дипломом РТУ МИРЭА.