На Солнце произошли три вспышки класса М

Ученые наблюдают системный рост солнечной активности. В ночь на понедельник на Солнце были зафиксированы три вспышки предпоследнего класса мощности, сообщили в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
«31 марта в 01:50 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4048 (S15E68) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 13 минут», - сообщает институт. Также в 02:19 мск произошла вспышка М1.5, а в 02:48 мск - М1.0.
По информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, всего с 28 по 31 марта произошло более 50 вспышек, в том числе одна - Х и 11 - М.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пятьклассов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури, пишет ТАСС.