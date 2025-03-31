Общество

В России предложили ввести госрегулирование цен на картофель

В России хотят ввести госрегулирование цен на картофель. С такой просьбой к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

«В течение 2024-го данный продукт стал наиболее подорожавшим среди продовольственных товаров. По данным Росстата и Центробанка, розничные цены на картофель выросли на 92%: с 28 рублей в декабре 2023-го до почти 57 рублей в декабре 2024-го. В 2025 году рост цен на картофель продолжается», — говорится в тексте документа.

Депутат обращает внимание: постановлением правительства установлено, что предельные цены на отдельные социально значимые продовольственные товары первой необходимости могут вводиться на срок до 90 дней, если в течение 60 дней подряд их стоимость увеличивается на 10% и более с учетом сезонных факторов, пишут «Известия».

В своем обращении вице-спикер просит провести мониторинг ценовой динамики на картофель, учесть возможные сезонные колебания и, в случае подтверждения увеличения стоимости свыше установленных параметров, инициировать процесс введения временного ограничения цен на этот социально значимый продукт.

«Картофель иногда называют вторым хлебом, поэтому серьезные колебания цен на этот социально значимый продукт ощутимо повышает нагрузку на бюджет миллионов семей. Этот овощ, который традиционно считается доступной пищей, только за 2024-й подорожал почти в два раза, а в 2025-м темпы роста ускоряются. Стоимость, согласно официальным данным Росстата, с начала года увеличилась уже на 23,9%. Это создает угрозу продовольственной безопасности, особенно для малоимущих граждан», — пояснил Борис Чернышов.

По его словам, временное ограничение цен на овощ — разумная мера в такой ситуации, предусмотренная законодательством. Необходимо защитить людей от необоснованного удорожания базовых продуктов и не допустить спекуляций, подчеркнул депутат.