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Общество

Цены на гаджеты в России на фоне укрепления рубля начали снижаться

01.04.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Российские продавцы и импортеры электроники либо уже снизили цены на некоторые товары, либо ждут их уменьшения. Российские продавцы и импортеры электроники либо уже снизили цены на некоторые товары, либо ждут их уменьшения.

День выключенных гаджетов отмечают 5 марта : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«В нашей розничной сети цены снизились на ряд товаров. Например, стоимость iPhone упала в среднем на 10%», — сообщили в МТС.

В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что уже отреагировали на укрепление рубля и скорректировали цены на смартфоны Apple — снижение составило до 15%. Это касается как актуальной линейки iPhone 16, так и других моделей бренда, добавили в компании.

Но моментально снизить стоимость всего импорта невозможно: влияет специфика логистики и расчетов, объясняют участники рынка. На полке лежат товары, которые заказывали ранее по высокому курсу, сейчас их уже заказывают по более низкому, но до России они еще не доехали. Пока надо продавать имеющиеся, утверждает сотрудник одного из импортеров. По его мнению, в ближайшее время покупатели смогут рассчитывать на скидки, ведь склады и магазины надо освободить перед приходом новых партий, пишут «Известия».

«Обычно партии из Китая идут в РФ морем два-три месяца. На самолете это пара недель. Но по воздуху возят только самые высокомаржинальные товары, например, смартфоны», — утверждает он.

Цены поставщиков не предусматривают мгновенного реагирования на текущий курс. Необходимо учитывать волатильность валюты, чтобы иметь возможность и заработать, и получить достаточно средств для закупки следующей партии товара по новым ценам, объяснил «Известиям» руководитель направления розничных проектов «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин. Цены кроме курса зависят также и от логистики, затрат на продвижение и так далее, указывает он.

Теги: #гаджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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