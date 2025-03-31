Общество

Спрос на специалистов по информационной безопасности в сельском хозяйстве вырос на 74%

Увеличенный спрос на специалистов по информационной безопасности в сельском хозяйстве и других сферах может говорить о растущей автоматизации процессов, сообщили Псковской Ленте Новостей аналитики сервиса по подбору вакансий hh.ru.

За последний год в Псковской области работодатели искали более 20 специалистов по информационной безопасности. При этом в годовом выражении потребность в данных работниках выросла на 16%.

В целом по стране работодатели, связанные с ИТ-сферой, искали более 10 тысяч специалистов по ИБ. На втором месте по востребованности – банки и финансовый сектор. Компании из этой отрасли искали более 3 тысяч подобных специалистов. На третьем – нефтегазовая отрасль (более 1,3 тысячи вакансий в сфере информбезопасности).

А вот рост потребности в специалистах по информбезопасности за год наиболее сильно выражен в сельском хозяйстве – здесь число вакансий выросло сразу на 74%, у компаний, занимающихся производством продуктов питания (+62%), в ЖКХ-сфере (+60%), а также в масс-медиа. Подобный скачок спроса на специалистов по ИБ может косвенно говорить о растущей автоматизации процессов в самых разных отраслях рынка.

При этом высокий уровень ответственности и специфика работа специалистов по информационной безопасности заставляет работодателей указывать достаточно жёсткие требования в вакансиях для таких работников. Так, 84% вакансий для этой категории работников содержат требования по стажу в профессии не менее 3 лет, с спрос на специалистов по ИБ с опытом более 6 лет вырос за год более чем на 10%.