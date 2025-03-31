Общество

Студенческие медосмотры, экзамены для мигрантов и пенсии педагогов обсудили парламентарии Северо-Запада

Обязательный устный экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов, финансирование медосмотра студентов перед выходом на практику и возможность досрочной пенсии для педагогов частных детских садов и школ. Эти вопросы обсудили на заседании в Нарьян-Маре члены постоянного комитета ПАСЗР по образованию, науке и высшей школе. От Псковского областного Собрания депутатов в состав комитета входит заместитель председателя комитета по труду и социальной политике Елена Даньшова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

С инициативой определить в федеральном законодательстве источник финансирования медицинских осмотров студентов колледжей и техникумов перед прохождением ими производственной практики вышли вологодские депутаты. В ходе обсуждения было отмечено, что в субъектах Северо-Запада нет единого подхода к решению этого вопроса. В ряде регионов студенты проходят обязательный медосмотр за свой счёт. В других, в том числе и в Псковской области, затраты на медосмотр включаются в госзадание и финансируются из региональных бюджетов. Члены комитета поддержали законопроект о нормативном закреплении источников финансирования для обеспечения медицинского осмотра обучающихся в период практики.

Региональные депутаты также одобрили предложение о введении устной формы экзамена по русскому языку для иностранных работников. «Сейчас экзамен сдаётся в формате письменного тестирования. Предлагается, чтобы в проверку знаний языка вошла коммуникативная норма, - прокомментировала обсуждаемый вопрос Елена Даньшова. – Могу сказать, что при приёме детей в школу мы проводим собеседование и тестирование как письменно, так и устно. Думаю, без устного экзамена невозможно объективно оценить уровень владения русским языком трудовыми мигрантами».

Кроме того, на заседании комитета была озвучена инициатива распространить право на досрочную пенсию на педагогических работников со стажем более 25 лет, работающих в негосударственных образовательных организациях.

Депутаты обсудили правовые аспекты антитеррористической защищенности объектов образования, обменялись опытом трудоустройства молодых специалистов через выстраивание цепочки «работодатель – учебное заведение – выпускник».

По итогам рассмотрения законодатели поддержали все озвученные инициативы. Далее вопросы будут вынесены на рассмотрение очередной конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая состоится в июне в Архангельске.