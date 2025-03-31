Общество

Общественная палата предложила внедрять биометрию для получения пенсий и льгот

Внедрение системы распознавания и идентификации человека по биометрическим данным для получения пенсий и льгот позволит снизить риск реализации мошеннических схем. Такое мнение высказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Надо максимально широко внедрять биометрию для получения пенсий, льгот, а также иной социальной поддержки от государства», — сказал Евгений Машаров.

Он отметил, что в этом случае «увеличится количество пользователей цифровых услуг, следовательно, будет снижаться риск реализации мошеннических схем».

Вместе с тем, по словам Машарова, важно учитывать, чтобы расходы на проведение биометрической идентификации компенсировались за счет бюджета, пишет ТАСС.

«Тогда мы достигнем максимального эффекта», — считает эксперт.

Он привел в пример Индию, где с 2016 года действует закон Aadhaar Act, принятый для создания системы идентификации жителей страны. Каждый из них получает 12-значный идентификационный номер (Aadhaar) для проверки личности. «Этот закон установил обязательным применение Aadhaar для получения правительственных субсидий», — отметил Машаров.

Он также добавил, что мобильные операторы применяют Aadhaar вместо бумажных документов при KYC-процедурах (от англ. know your customer/client — «знай своего клиента»). Это является обязательной процедурой идентификации клиента, которая применяется в финансовых учреждениях.