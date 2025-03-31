Общество

Умер американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена

Американский актер Вэл Килмер, известный по роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда», скончался в возрасте 65 лет от пневмонии, сообщает газета New York Times со ссылкой на дочь актера.

Фото: Flickr / John Griffiths

«Вэл Килмер,.. голливудский актер, который вкусил известность... главной роли Бэтмена, но чей многогранный талант и неуязвимая личность также сделали его высококлассным актером второго плана, умер во вторник в Лос-Анджелесе. Ему было 65 лет. Причиной стала пневмония», - говорится в сообщении.

Актер также получил известность благодаря ролям в фильмах «Схватка», «Лучший стрелок», «Совершенно секретно!» и других, пишет РИА Новости.