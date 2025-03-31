Общество

Посвященный социокультурным изменениям в образовании семинар прошел в Пскове

Псковский областной профсоюз работников образования и науки РФ совместно с комитетом образования Псковской области 28 и 29 марта в Доме профсоюзов организовал семинар-практикум «Управление социокультурными изменениями в сфере образования: ресурсы профессиональных сообществ», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

«Лектором был Загидуллин Раис Рамазанович, научный руководитель учебного центра Общероссийского профсоюза образования и заведующий Лабораторией проблем развития педагогических кадров Центра развития педагогического образования Российской академии образования», - отметили в совете профсоюзов.

Как пояснила председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева, участниками практикума стали более 230 человек: руководители органов местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, руководители образовательных организаций города Пскова, председатели первичных профсоюзных организаций и профсоюзные активисты профсоюза. По словам Натальи Горбачевой, только представители трех районов Псковской области не смогли принять участие в данном мероприятии.

«Раис Рамазанович Загидуллин познакомил участников семинара с факторами трансформации образования в современных условиях, новыми профессиональными позициями и установками педагогов, показателями и характеристиками достижения образовательных результатов. Присутствующие стали участниками проблемной лекции и лекции-эссе, практикума и видеотренинга, рефлексии дня», - добавили в облсовпрофе.