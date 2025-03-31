Общество

Большая часть обращений по пенсионным правам поступает от переселенцев – Дмитрий Шахов

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов выступил с докладом на совещании в Москве по пенсионным вопросам, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фотографии предоставил Дмитрий Шахов

В Москве прошло заседание экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Российской Федерации с участием председателя Социального фонда России Сергея Чиркова, его заместителей и руководителей департаментов, региональных уполномоченных по правам человека, посвященное защите прав граждан на социальное обеспечение.

Участники заседания экспертного совета рассмотрели актуальные вопросы, касающиеся реализации права на получение набора социальных услуг, социального обеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, дополнительных мер господдержки семей с детьми, особенностей применения норм соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза.

В своем выступлении уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сделала акцент на доступности комплексной реабилитации военнослужащих по месту жительства, обеспечении высокотехнологичными протезами, реализации права родственников раненых военнослужащих на неоплачиваемый отпуск для ухода за ними, распространении системы социальных кураторов на семьи без вести пропавших и находящихся в плену.

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков рассказал о работе центров реабилитации Соцфонда, расположенных по всей стране и принимающих на лечение ветеранов спецоперации. Уже более 3 тысяч, а всего до конца 2025 года планируется принять около 17 тысяч бойцов. Ответил на вопросы участников круглого стола, связанных с лекарственным обеспечением, отказами инвалидам в предоставлении социальных услуг, проблемами при начислении пенсий и другие.

Региональные уполномоченные по правам человека из Санкт-Петербурга, Псковской, Калужской и Нижегородской областей в своих докладах остановились на вопросах защиты и восстановления прав граждан, а также правоприменительной практики, связанной с применением федерального законодательства в сфере социального обеспечения.

Выступая перед участниками заседания, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в своём докладе отметил, что в связи с проведением СВО и увеличением миграционных потоков в Россию жителей, проживавших в разных регионах Украины, возросло количество обращений таких переселенцев, достигших пенсионного возраста, в адрес региональных уполномоченных по правам человека за защитой и восстановлением своих пенсионных прав. Так, например, в Псковской области такие обращения в 2023–2024 годах составили 60% от всех обращений по вопросам, связанным с пенсионными правами граждан. Это в два раза больше, чем в 2022 году.

Анализируя тематику таких обращений, как сообщил псковский омбудсмен, они касались вопросов о нарушениях, по мнению заявителей, порядка назначения и начисления пенсий, в том числе были высказаны просьбы оказать содействие в восстановлении документов, позволяющих увеличить размер пенсионных выплат. Особенно часто по этим вопросам обращались граждане Украины, принявшие решение вступить в гражданство России и прибывшие в Псковскую область как переселенцы после начала специальной военной операции. В ходе своего выступления уполномоченный по правам человека в Псковской области остановился на тех вопросах, которые требуют своего дополнительного реагирования со стороны федеральных органов власти в части совершенствования федерального законодательства о пенсионных правах граждан. Дмитрий Шахов отметил личную вовлеченность уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой в проблемы пенсионных прав и оказание содействия с её стороны разрешению таких вопросов, поступивших из Псковской области, в том числе запросов ряда пенсионных дел у уполномоченного Верховной Рады Украины для защиты социальных прав новых граждан России.

Дмитрий Шахов особо подчеркнул, что повышению эффективности и результативности, а также уменьшению сроков рассмотрения обращений граждан в сфере пенсионных прав способствовала реализация соглашения между уполномоченным по правам человека в Псковской области и отделением Социального фонда России по Псковской области. В соответствии с этим соглашением ряд обращений рассматриваются в кратчайшие сроки совместно с руководством отделения фонда.

В заключение псковский омбудсмен поблагодарил уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову и её аппарат, а также руководство Социального фонда за такое мероприятие. По мнению уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова, справедливое пенсионное обеспечение является важнейшим элементом системы социального обеспечения и должно быть направлено на поддержание достойного уровня жизни и социальной защищённости граждан России.