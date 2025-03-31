Общество

Центр рассеянного склероза появится Псковском филиале областной больницы

Центр рассеянного склероза откроется на базе бывшего пульмонологического отделения в Псковском филиале Псковской областной клинической больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

Центр появится в результате реорганизации неврологического отделения Псковской областной клинической больницы.

«Такие центры есть в крупных федеральных центрах, где лечатся пациенты с тяжелой формой заболеваний нервной системой», - отметили в комитете.

Пациенты с рассеянным склерозом будут лечиться в стационаре на базе неврологического отделения филиала «Псковский городской», амбулаторный прием будет вестись в консультативной поликлинике областной больницы и клинико-диагностическом отделении филиала на Коммунальной.

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Напомним, с 1 апреля пульмонологическая служба Пскова сосредоточена в Псковской областной инфекционной клинической больнице.