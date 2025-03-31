Общество

Каждый третий пскович выбирает американские сериалы — опрос

Мужчины чаще женщин предпочитают американский кинематограф. Женщины же чаще смотрят турецкие и южнокорейские «многосерийники». К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Фото: Freepik / kamranaydinov

Движение «Ветераны России» выступило с предложением запретить показ турецких сериалов на территории РФ. По мнению активистов, турецкие сериалы создают у женщин нереалистичные ожидания от мужчин, что приводит к снижению интереса россиянок к своим соотечественникам. Однако, судя по результатам опроса SuperJob, ветераны переоценивают степень влияния турецких сериалов на запросы россиянок: наши соотечественницы предпочитают продукцию отечественного кинопрома.

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Четверо из десяти псковичей любят смотреть отечественные сериалы. Каждый третий выбирает американские. Британские и турецкие сериалы интересуют лишь по 7% опрошенных, а южнокорейские - 6%. С удовольствием смотрят японские сериалы 3%, и лишь 1 из 100 - бразильские. Среди прочих предпочтений респонденты называли китайские, испанские, канадские и скандинавские сериалы. Каждый пятый опрошенный (19%) не смотрит сериалы вовсе.

Чем старше респонденты, тем чаще они отдают предпочтение российским сериалам: среди молодежи до 35 лет их смотрят 36%, а среди граждан старше 45 лет — уже 49%. С кинопродукцией других стран все наоборот: молодежь выбирает ее чаще, чем те, кто старше.