Общество

Ввоз двух кошек запретили на российско-эстонской границе в Псковской области

На таможенном посту автомобильного пункта пропуска Шумилкино инспектор Россельхознадзора при проведении ветеринарного контроля выявил нарушение ветеринарных требований при ввозе двух кошек, которые перевозились в автомобиле из Финляндии в Санкт-Петербург, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки ветеринарных паспортов кошек было установлено отсутствие отметок компетентного органа о проведении клинического осмотра в течение 14 дней перед их отправкой.

Ввоз кошек на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате живого груза.