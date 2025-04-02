Общество

«Гайд-парк»: Наталья Федорова о старте Года защитника Отечества и проектах по развитию территорий. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 2 апреля.

Гость студии — глава Псковского района Наталья Федорова.

С начала 2025 года прошло 3 месяца, а в муниципалитете уже состоялось большое количество событий. Многие из них связаны с Годом защитника Отечества. Какие мероприятия уже прошли, какие планируются? Как продвигается работа по устройству Вечного огня на мемориале в деревне Ершово в рамках проекта «Храним огонь памяти», который реализуется совместно с «Газпромом»? Ведущая - Любовь Кузнецова.