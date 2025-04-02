Общество

Международный Кубок КВН имени Александра Иванова состоялся в Пскове

Международный кубок КВН памяти Александра Иванова прошел в Доме офицеров Пскова 1 апреля, в нем приняли участие три команды из Пскова и Витебска, сообщили Псковской Ленте Новостей в творческой компании Astra Video.

Фото: уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова / «ВКонтакте»

Победила команда сборной школьников Astra Video «В рамочку на стеночку», эти же ребята забрали награду за лучшую шутку. Лучшей актрисой признана Алиса Шорохова из младшей сборной школьников, лучшим актером - Дмитрий Стрельников из команды «Каша» Гремячей лиги.

В жюри была, в частности, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

«Поразил номер вне программы от юных "веселых и находчивых" учеников 4 класса лицея №10 города Пскова: ярко, динамично, смешно и артистично. Значит, у КВНа в Пскове есть будущее! Ну а победила сегодня команда школьников "В рамочку на стеночку". Желаю нашим талантливым ребятам дальнейших успехов!» - поделилась впечатлениями детский омбудсмен.

Добавим, сегодня, 2 апреля, представители Пскова будут пробовать свои силы в Невской лиге КВН в Санкт-Петербурге.