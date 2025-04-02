Общество

Путин поручил ввести квалификационный экзамен для студентов

Президент России Владимир Путин поручил предусмотреть для студентов возможность сдавать квалификационный экзамен по итогу освоения отдельных этапов образовательной программы.

Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года.

«С учетом ранее данных поручений по вопросам совершенствования системы уровней высшего образования предусмотреть возможность и условия поэтапного обучения по основным профессиональным образовательным программам, в рамках которого по завершении освоения отдельных этапов (циклов) обучающийся вправе пройти итоговую аттестацию с присвоением ему квалификации, позволяющей осуществлять профессиональную деятельность и получать дальнейшее образование», - говорится в документе.