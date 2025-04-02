Общество

ИТ-холдинг Т1 представил ПАКи Dion для корпоративных коммуникаций

ИТ-холдинг Т1 совместно с технологическими партнерами, группой компаний «Аквариус» и «Группой Астра», представил два вида программно-аппаратных комплексов (ПАК) DION — готовых комплектов системного ПО и полного аппаратного обеспечения. Решения включают в себя лицензии на DION, серверную инфраструктуру и оборудование для видеоконференцсвязи. Такой формат позволяет бизнесу существенно упростить и ускорить процесс внедрения продукта, а также снизить затраты на владение и обслуживание системы. Демонстрация ПАКов прошла в рамках ежегодной конференции вендора НОТА –– НОТА день. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Т1.

DION предлагает два вида ПАКов: DION.On-prem и Dion.Rooms, которые функционируют на базе российских операционных систем, в частности, могут быть использованы с ОС Astra Linux.

Программно-аппаратный комплекс Dion.On-prem построен на базе новейшего серверного оборудования Aquarius AQserv T50 D212RS, внесенного в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. На данный момент совместимость полностью подтверждена. Установка ПАКа позволяет использовать платформу коммуникаций в закрытом контуре заказчика, за счет чего сокращается время внедрения, так как решение уже готово к использованию. Также повышается надёжность системы благодаря применению стандартизированных и полностью совместимых аппаратных платформ.

DION.Rooms — это специализированное оборудование для организации переговорных комнат. В состав ПАКа входит программное обеспечение от DION, компактный настольный компьютер Aquarius AQdesk P30 K51 и планшеты Aquarius AQpad L311 для отображения статуса переговорной комнаты, а также периферийное оборудование — моторизованные PTZ-камеры, видеобары, спикерфоны. ПАКи поддерживают периферийное оборудование всех известных мировых производителей, в частности аудио- и видеоустройства от Hitrolink. Формат ПАКа виртуальных переговорных комнат сокращает время внедрения системы до одного дня и делает встречи удобнее и продуктивнее, даже если участники работают из разных мест.

«ПАКи – не новый формат для российского рынка, но набирающий популярность. На данный момент в Реестр программного обеспечения (ЕРРП) включено 550 систем, при этом возможность вносить ПАКи в Реестр появилась лишь в 2023 году. Востребованность решений связана с облегчением и оперативностью поддержки — клиент обращается к единому поставщику, который отвечает за всю систему, включая программы и оборудование. Кроме того, готовое решение обходится заказчику дешевле, чем покупка технической аппаратуры по отдельности», — отмечает управляющий директор НОТА, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 Кирилл Булгаков.

«Создавая комплексные технологические решения с российскими разработчиками ПО, мы удовлетворяем актуальным запросам клиентов по импортозамещению, совместимости аппаратного обеспечения и ПО, а также надежности, сокращении скорости внедрения готового решения в существующую инфраструктуру. ПАКи для коммуникаций с ИТ-холдингом Т1 делают запуск в эксплуатацию практически мгновенным: то, что называется "plug and play” – "подключил и заработало” – с гарантированной технической поддержкой от одного вендора», — подчеркивает директор департамента технологических альянсов и экосистемных решений компании «Аквариус» Дарья Маркова.