Общество

Псковская область заняла 8 место в рейтинге зарплат дворников в СЗФО

На основе данных hh.ru, подготовленных аналитиками платформы, стало известно, в каких регионах дворникам платят больше всего, а в каких меньше, а также насколько совпадают запросы людей с зарплатными предложениями работодателей. В рейтинге регионов с СЗФО по уровню зарплат для дворников Псковская область занимает 8-е место из 10.

Данные в начале апреля 2025 года показывают, что средняя зарплата дворника в России на данный момент достигла 37,4 тысячи рублей. Это на 7,4 тысячи рублей больше, чем в начале прошлого года. При этом наибольшие зарплаты дворникам предлагали с начала этого года работодатели Магаданской области – порядка 100 тысяч рублей, но это были единичные и редкие вакансии.

При этом есть регионы Северо-Запада, в которых ситуация с зарплатами для дворников отличается от других рейтингов. Так, дворникам в Коми сейчас готовы платить порядка 44,9 тысячи рублей, что на 5 тысяч больше, чем запрашивают соискатели.