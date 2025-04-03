Колумнист ПЛН Дина Дабришюте прочтет «Тотальный диктант» в Пскове

Колумнист Псковской Ленты Новостей Дина Дабришюте вновь примет участие в акции «Тотальный диктант», которая состоится в Пскове 5 апреля.
Дина Дабришюте начала участвовать в этой образовательной инициативе с момента ее запуска в регионе и уже несколько лет читает диктант на различных площадках.
Она отмечает, что для многих участников акция становится ежегодной традицией.
«Некоторые пишущие приходят ко мне от года к году. Это очень приятно, когда люди подходят и говорят, что пришли специально, потому что им комфортно. Каждый раз это такая хорошая ностальгия, как возвращение в школу», — добавляет колумнист ПЛН.
Дина Дабришюте считает, что «Тотальный диктант» — это не только проверка грамотности, но и возможность погрузиться в современную литературу.
По мнению Дианы Дабришюте, написание диктанта — это полезная практика, которая помогает развивать навык письма от руки и мелкую моторику.
Напомним, в Пскове 11-й по счёту «Тотальный диктант» начнётся 5 апреля в 14:00, его традиционно организует команда молодёжной организации «Вечевой Орден». Акция пройдёт на четырёх площадках: в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова, в школе английского языка Joseph English School, в семейном клубе «Альпака» и в главном корпусе Псковского государственного университета. Участников просят пройти предварительную регистрацию на официальном сайте.
Напомним, в прошлом году одной из площадок для написания «Тотального диктанта» стал объединенный пресс-центр Псковской Ленты Новостей и радио ПЛН FM (102.6 FM).