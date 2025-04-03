Общество

Жертвы и нападающие: есть ли буллинг в псковских школах

В России около 70% учителей и 57% детей сталкиваются с травлей — такую тревожную статистику озвучила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Она также обратила внимание на несправедливость: несовершеннолетние жертвы буллинга могут рассчитывать на защиту со стороны общества, а их наставники зачастую оказываются в гораздо более уязвимом положении.

Псковская Лента Новостей выяснила, насколько актуальны данные проблемы для школ региона. Какие сложности возникают у педагогов во время работы с учениками и их родителями, как удаётся решать конфликты, куда обращаться в случае их возникновения и как избежать недопонимания — в нашем материале.

Не доводить до крайностей

Работники общеобразовательных учреждений Псковской области отнеслись к приведённым цифрам скептично. Грубым назвала заявление депутата директор великолукской гимназии имени С. В. Ковалевской Татьяна Фомченкова, учитель со стажем более 30 лет. Из них 13 она руководит гимназией и уверяет: учителя сталкиваются с травлей, но не так часто.

«Что мы подразумеваем под травлей? Скандалы с родителями? Да, они возможны. Старшее поколение, учителя среднего возраста, которые воспитаны на советской и хорошей русской педагогике начала 2000-х, спрашивают с родителей современных детей определенные элементы воспитания. Иногда возникают обиды, резкие разговоры, но это крайне редко. Если говорить о травле со стороны учеников, я не сталкивалась с такого рода прецедентами. Да, дети шалят, хулиганят, могут снимать видео и фото на переменах, но все это на уровне взросления, это нормально для школьного возраста. До грубости доходит крайне редко, но если такое и происходит, дети признают свои ошибки, извиняются», - подчеркнула Татьяна Фомченкова.

По её мнению, многое зависит от профессионализма педагогов: учитель которого уважают, ценят и любят родители и дети, никогда не подвергнется травле. «Я не хочу обидеть тех людей, которые волей случая были унижены родителями или детьми, потому что ситуации бывают абсолютно разными. Но говорить о 70% нельзя», - заявила директор великолукской гимназии. Она заметила, что отношение родителей к системе образования и отношения в классном коллективе закладываются ещё в начальной школе, и это работа исключительно учителей.

По наблюдениям специалиста, недопонимание с учениками и их родителями чаще возникает у молодых педагогов, чем у опытных, но и последние с таким сталкивались, когда только начинали свой путь в профессии. В качестве примера Татьяна Фомченкова привела себя: 33 года назад у нее не было дисциплины на уроках, а сейчас достаточно просто зайти в класс — там уже тихо. «Делать из этого шумиху — значит, не понимать, как живет школа. Да, современные родители и дети — новое поколение, они хотят относиться к школе, как к услуге, это правда. Но для того и существует администрация школы, педагогический персонал, чтобы этому противостоять, объяснять и дальше жить спокойно», - добавила директор.

Разрешением разного рода споров в гимназии обычно занимается служба поддержки (социальные педагоги, педагог-психолог). До директора, как правило, доходят лишь в критических случаях. Большую роль в решении возникающих вопросов играют опытные учителя-наставники, которые не проходят мимо проблем ни в своих, ни в чужих классах.

Татьяна Фомченкова заметила, что иногда возникают и конфликты между родителями, за это можно сказать «спасибо» социальным сетям и чатам. Споры между школьниками тоже случаются, их «размах» может быть разным. Например, отличник, которого некоторые сверстники не принимают за успехи в учёбе, или ученик, мешающий своим поведением вести урок, которому одноклассники высказывают ноту протеста. При этом очень важно научить детей высказывать эту ноту, «пока они не наворотили кучу дел».

Директор гимназии констатировала, что всё это сродни проблеме отцов и детей, о которых можно почитать в произведениях XIX-XX веков. «Другое дело, что сейчас школа противостоит травле — это факт. Когда мы учились, не было такого пристального внимания к нашим межличностным отношениям. Конечно, мы отчасти напуганы ситуациями, которые выходят в интернет, поэтому классные руководители, социальные педагоги, психологи отслеживают таких ребят, если они есть. Если происходит какой-то инцидент, много сил направляется на выявление его причин и устранение последствий. Но лучше работать так, чтобы до этого не доводить», - уверена директор гимназии.

Она подчеркнула, что любой опытный учитель всегда понимает, кто «жертва», а кто «нападающий». Конфликтную ситуацию можно купировать различными мероприятиями, разговорами, беседами. В школе обязательно должен быть человек, к которому дети могут прийти и поговорить - учитель, директор, социальный педагог или психолог.

«К родителям дети, особенно подростки, ходят реже, чем к посторонним тетенькам и дяденькам, поэтому школа должна быть буфером детских проблем. Ребята и так живут в непростое время, у них возникает много вопросов относительно происходящего вокруг, это всё в них откладывается. Дома тяжело, в школе тяжело, программа тяжелая — психологически сложно. Ребятам нужно выговариваться, мы должны им помогать», - считает Татьяна Фомченкова.

О правах и обязанностях

«У каждого своя система отсчёта», - прокомментировала приведенную статистику по буллингу директор псковского лицея № 10 Ольга Фёдорова. Относительно конфликтов в подростковой среде она солидарна с коллегой из Великих Лук: так исторически сложилось. Всегда были «классические» варианты обзывательств «толстый», «очкарик», «рыжий». «Иногда это называли травлей, иногда нет. Но это было всегда. И если засчитать подобные случаи под 57%, ответ — сойдет», - отметила спикер.

За 40 лет работы Ольга Фёдорова сталкивалась с разными ситуациями, у учителей всегда было много проблем — и с родителями, и с детьми. Разница в том, что сегодня конфликты могут приобретать иной характер: раньше писали в газету, теперь в интернет. Спикер подчеркнула, что учителя всегда стараются исключать, гасить любые конфликты между детьми, налаживать взаимоотношения с родителями. Педагоги стремятся быть мудрыми, максимально объективными, помогать ребенку. При необходимости к этой работе подключается школьный психолог, социальные педагоги.

Ольга Фёдорова считает, что детей важно учить соблюдать правила общения с людьми, проживания в социуме - это один из способов решать и предотвращать конфликты. Она констатировала, что взаимоотношения людей — это вечная и довольно сложная тема, сейчас весь мир пытается найти взаимопонимание, и в школах происходит то же самое. Все хотят какой-то личной защиты, справедливости, но стоит помнить прописную истину: «Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода и права другого», заметила директор лицея.

«У нас масса замечательных семей, которые не только не участвуют в конфликтах, но и помогают их решать. И на родительских собраниях бывают ситуации, когда родители помогают друг другу понять ученика, учителя, школу», - привела она пример конструктивного взаимодействия.

Педагог согласилась, что учителям сегодня живётся нелегко, на них многое возложено, «они всем должны».

«Как у нас говорят: у родителей одни права, у школы — одни обязанности. Но они есть и у родителей, и у ребенка, и когда они это понимают, взаимоотношения налаживаются. Мы любим своих учеников, они любят нас, а самое главное, все любят учиться, жить в обществе, помогать друг другу», - озвучила рецепт успеха педагог со стажем.

Она также напомнила, что в 2023 году был принят закон, направленный на защиту учителей. В частности, документом было закреплено их право на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности. Поправки, внесенные в закон «Об образовании», начали действовать с 1 сентября 2024 года, но их эффективность пока неясна.

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Ольга Фёдорова добавила, что при возникновении каких-либо сложностей учитель всегда может обратиться к директору. Педагоги вправе обратиться и в суд, но обычно они этого не делают. «Это большая потеря по времени. Кроме того, учителя понимают, что ребенок ещё растет, его личность формируется, он потом может изменить свои взгляды, поведение, никто из педагогов не хочет ломать ребенку будущее и судиться с ним. Понимают учителя и переживания родителей», - обратила внимание директор лицея. По её словам, чаще всего конфликты решаются мирным путем, но при условии, что этого хотят обе стороны. Дело в том, что некоторым «создание и тиражирование скандала нравятся больше, чем факты и результат».

Свой микроклимат

Инициаторами судебных разбирательств чаще всего выступают родители. Один из таких случаев привела председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Наталья Горбачёва. Она рассказала, что в настоящее время в Пскове рассматривается дело о защите чести и достоинства коллектива школы. В суд обратилась мать одного из учеников, которая посчитала, что на ее ребенка оказывалось воздействие, что к нему неправильно, предвзято отнеслись, в связи с чем хочет получить компенсацию морального ущерба. Профсоюз принимает активное участие в защите коллектива школы и считает, что претензии совершенно необоснованны. Наталья Горбачёва выразила надежду, что суд окажется на стороне образовательной организации, её честь и достоинство будут восстановлены, и впредь это послужит хорошим примером для разрешения спорных ситуаций.

Спикер заметила, что в каждой школе свой микроклимат, свои отношения с родителями. И именно они, а не дети, сегодня доставляют неудобства, так как могут позволить себе лишнее.

«Нездоровое отношение к учителям, придирки — это существует по всей стране. Некоторые родители начинают предъявлять к педагогам претензии, и если не преследовать, то по крайней мере оказывать какое-то давление. Мы неоднократно видели всевозможные ролики, вообще страшно подумать, что это есть на самом деле. Многие видео выглядят как постановочные. Нельзя так относиться к учителям», - подчеркнула Наталья Горбачёва.

Она отметила, что к разрешению конфликтов в случае их возникновения сразу нужно подключать администрацию школы, во многих учреждениях есть комиссии по регулированию споров. Если устранить проблему на местном уровне не удалось, можно обратиться в профсоюз, который всегда готов выступить в защиту педагогических работников.

С 1980-х годов до 2003-го Наталья Горбачёва работала учителем математики в гуманитарном лицее (средняя школа №15 города Пскова). По её наблюдениям, сегодня не все педагоги ведут себя идеально, что является отголоском 90-х, когда на первый план вышла самопрезентация. Руководитель областной организации профсоюза считает, что об учителе нужно судить не по составленному им самим портфолио, а исключительно по отзывам учеников. «Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» - привела она строки из стихотворения Андрея Дементьева.

Наша собеседница надеется, что в ближайшие годы всё изменится, так как сегодня много внимания уделяется вопросам воспитания. «Введение оценки за поведение — я считаю, что это правильная позиция, если это будет введено, тоже снимет остроту вопроса (буллинга — прим. ред.), а может вообще его исключит. Рамки должны быть. Но и учитель должен работать над собой», - считает Наталья Горбачёва.

Она напомнила, что недавно областной профсоюз работников образования и науки РФ совместно с комитетом образования региона организовал семинар-практикум «Управление социокультурными изменениями в сфере образования: ресурсы профессиональных сообществ». В частности, в ходе мероприятия шла речь о новых образовательных стандартах, о детях поколения «альфа», которых многие не понимают.

По итогам прошедшего мероприятия некоторые учителя откровенно написали: «Я понял, что мне нужно идти в другую профессию». А большинство заявили, что счастливы быть педагогами, поблагодарили за то, что им открыли новый мир.

«Учителям очень трудно перестроиться с той манеры поведения, которая была 15 лет назад. Сейчас совершенно другие дети, - пояснила руководитель областной организации профсоюза. - Также на семинарских занятиях говорили о родительских чатах. Да, это веяние времени, но именно в этих чатах зарождается своеобразный буллинг, все начинают высказываться, могут ляпнуть что угодно. Да, благодаря этому ты знаешь, о чем говорят, можешь подготовиться. С другой стороны, идет накал страстей. Должны быть определенные требования к чатам, чтобы их содержимое не вылилось наружу в форме скандалов и оскорблений».

«Я больше не буду»

Что думают о проблеме травли сами учителя? Анастасия, которая восьмой год преподаёт биологию в одной из псковских школ и является классным руководителем, с подобным явлением не сталкивалась. При этом она отчасти согласна с парламентарием, обратившим внимание на отсутствие эффективных механизмов защиты учителей.

«Если возникают какие-то проблемы в классе, это решается либо администрацией — завучем, директором, либо приглашают инспекцию по делам совершеннолетних. Если это помогает, хорошо, если нет — только увольняться, что, думаю, многие и делают. О случаях именно травли я не слышала, но разногласия с учениками бывают. В основном, у молодых педагогов, но и матёрые учителя порой сталкиваются с «оборзевшими» детьми, которые могут что-то резкое сказать. Мол, педагог вы ни о чём, не так ведете уроки и так далее», - поделилась наша собеседница.

По её мнению, многое зависит от того, как учитель себя поставит, сумеет ли наладить отношения, а также от возраста учеников — к каждому классу нужен свой подход. К примеру, со старшеклассниками не всегда нужно «строить из себя строгую учительницу».

Вопросы с родителями учителя обычно решают в ходе личных встреч, если ситуация конфликтная, подключаются классный руководитель, завуч. Проблемы могут быть разными, как и способы их решения. Например, если речь идёт об успеваемости, которой недоволен родитель, ему объясняют, за что именно выставлены оценки. А ребенку дают возможность их исправить. Некоторые родители приходят с претензией «вы не так ведете уроки», «много задаёте», «мой ребёнок не успевает». В таких случаях разъяснительной работой занимается завуч. Самым «истеричным» могут предложить обратиться с жалобой в управление образования, но большинство родителей туда не доходят.

Иногда картина противоположная: родитель совсем не интересуется ребенком, не реагирует на вызовы школу. «У меня в классе такой случай. Ребёнок на домашнем обучении ничего не делает, онлайн-уроки не посещает, домашнюю работу не выполняет. Я маму постоянно дергаю, а ей главное, чтобы я к ней не приставала. До того, что сын не развивается, дела, видимо, нет», - привела пример из практики Анастасия.

Она подчеркнула, что вышеперечисленные проблемы редко, но возникают, при этом каких-то тупиковых, «аховых» ситуаций не было.

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То же касается буллинга среди детей. Педагог считает сомнительной статистику, которая говорит о большом количестве сталкивающихся с травлей школьников. Она уверена, что реальный буллинг — это единичные случаи, точно не 57%. К тому же, если данные были получены анкетированием среди учащихся, они могут не соответствовать действительности. Например, если ребенок написал, что его «буллят» только по причине того, что кто-то косо посмотрел в его сторону или обозвал.

«В классе важно выстроить правильную атмосферу. Я своим с самого начала говорила: если что-то случается — дома, в семье, в школе, подойдите, скажите или напишите, если боитесь подойти. Сообщите любым удобным способом тет-а-тет. В прошлом году ко мне подошла одна девочка и показала, что ей пишет одноклассница. Я с той поговорила, объяснила, что может быть за угрозы. Она, естественно, испугалась, пятый класс всё-таки, извинилась: «Я больше не буду. Я не знала, что всё так серьезно». В целом у ребят в моём классе нет проблем друг с другом, они команда. Конечно, есть микрогруппы, но при этом они цельный коллектив. Вместе отпрашиваются, что-то выясняют, просят», - поделилась опытом педагог.

Своевременная помощь

Травля, недопонимание, конфликты, буллинг, абьюз… Этого очень много в современном обществе, констатировала практикующий психолог Олеся Бабурина. Люди сталкиваются с этим дома, в коллективе на работе, в школе, других учебных заведениях, на улице, в общественных местах.

«Это часть нашей сегодняшней жизни. Было ли такое раньше? Да, было, мы видим это из нашей истории, книг, фильмов, рассказов. Разница в том, что на сегодняшний день эти конфликты становятся слишком объёмными, частыми и невероятно жестокими. Учителя профессионально выгорают (это тяжелейшая работа), дети не уважают учителей, сверстников, да порой и родителей тоже. Кто за всё это в ответе? Что должно было происходить с маленьким человеком, чтобы он перестал уважать взрослого? Кто несет за это ответственность, сам ребенок или взрослый?» - задаётся вопросами специалист.

Она работает с абсолютно разными ситуациями, разбирается с травлей как детей, так и взрослых. Но несовершеннолетних, оказавшихся в сложной ситуации, больше в разы.

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При этом психолог подчеркнула: не важно, кого буллят, учителя или ребенка, чувства и состояния они будут переживать похожие: бессилие, одиночество, отчаяние, злость, грусть, стыд, обида, вина, страх. Она считает, что стрельба в школах — это тоже отголоски буллинга. Ребёнок не может пойти и обидеть того, кто ему причинял боль, в итоге идет и стреляет в незнакомых людей. Поэтому стоящие перед школой и обществом в целом проблемы требуют решения, так как последствия могут быть очень страшными. Очень важно, чтобы помощь тем, кто в ней нуждается, была своевременной — будь то ребенок или взрослый.

«Люди очень часто приходят к психологу тогда, когда проблема сильно запущена. Но если взрослый сам может прийти на консультацию, то ребенок сделает это только тогда, когда инициативу и заботу проявит родитель. Потому что именно взрослый обеспечивает ребенку потребность в безопасности. Если ребенок умалчивает о своих проблемах, значит у него нет доверительных отношений со своими родителями или он уже накопил большой опыт бессилия, несправедливости, обиды, злости, грусти и страха. Внутри такого ребенка формируются примерно такие убеждения: «мне никто не поможет», «никому нельзя доверять». Часто родители не хотят/не могут защитить своего ребенка. Бояться сделать еще хуже. Говорят ребенку – «не обращай внимания». А это невыносимо. Потом такие дети становятся озлобленными, несчастными взрослыми», - рассказала психолог.

Наличие проблем у школьника можно заметить по его поведению. Важно обращать внимание внешний вид, опрятность, успеваемость, настроение, наличие-отсутствие интересов, замкнутость или общительность. «Я много работаю с темой селфхарма, это самоповреждение. Ребенок режет себя, неважно чем, бритвочкой или циркулем (что есть под рукой). Это огромное выражение агрессии к самому себе. Очень хорошо, когда родитель видит это и ведет ребенка к психологу», - добавила Олеся Бабурина.

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Она заметила, что всё происходящее в школе обычно видят учителя, и некоторые из них не реагируют на проблему или даже присоединяются к тем, кто травит ребенка: «Ты сам/сама виновата, провоцируешь, заслуживаешь». Конечно, есть и те, кто действительно вмешивается, защищает, разбирается, урегулирует конфликт и работает над созданием здоровой атмосферы в классе. «Я думаю, что второй вариант требует очень большой вовлеченности самого учителя, очень много ресурсов, заинтересованности и конечно же любви, к детям и своей профессии», - подчеркнула специалист.

Она уверена, что в педагогическом коллективе большую роль играет взаимопомощь. Есть авторитетные педагоги, к которым дети прислушиваются, которых уважают (именно уважают, а не боятся). Важно, чтобы эти учителя делились, как и каким образом они построили такие отношения с учащимися, что им помогло.

А вот с «неадекватными людьми, родителями», по мнению специалиста, договориться практически невозможно. В такой ситуации учитель может только стоять на своей правильной точке зрения, доносить свою четкую позицию. Опять же, хорошо, если он при этом будет получать поддержку от коллег.

Олеся Бабурина считает, что имеющиеся в ряде школ специальные комиссии, которые подробно разбирают конфликтные ситуации, - очень хорошее начинание, которое поможет предотвратить конфликты в будущем. «В школе, семье или любых других отношениях часто бывает так: люди конфликтуют, потом мирятся, и через некоторое время конфликт повторяется, потому что нет полноценного взаимопонимания. Нужно проговорить ситуацию, понять причины конфликта, сделать какие-то выводы, и тогда есть шанс, что проблема не повторится, или люди будут её обдумывать и решать», - подытожила специалист.

Проблема буллинга действительно существует, хоть и не в «промышленных» масштабах — по крайней мере, на территории нашего региона, что не может не радовать. Тем не менее, единичные случаи встречаются, на них важно не только реагировать, но и предупреждать подобное в будущем. Этому вполне может поспособствовать мирное урегулирование возникающих разногласий. Без них в любом коллективе не обойтись — это факт. Но, как сказала одна из наших собеседниц, в решении спора должны быть заинтересованы все стороны. Поэтому начинать, как водится, следует с себя.

Ульяна Лаблюк