Общество

Великолучанина-наркодиллера раскрыли подставные покупатели марихуаны

Великолучанина осудили на 4 года лишения свободы за сбыт наркотиков в мае 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В суде установлено, что в мае 2024 года житель Великих Лук при проведении в отношении него сотрудниками УМВД «Проверочной закупки» из личной корыстной заинтересованности продал имеющийся у него каннабис (марихуану) массой 0,84 грамма.

Приговором Великолукского городского суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.