Общество

Всемирный день крысы празднуют 4 апреля

Ежегодно 4 апреля, начиная с 2003 года, отмечается необычный праздник – Всемирный день крысы (англ. World Rat Day), созданный для привлечения внимания к этому неординарному животному и призванный объединить любителей декоративных крыс по всему миру.

Идея учреждения Дня принадлежит американским крысоводам, которые таким образом решили почтить своих хвостатых любимцев, декоративных крыс, а потом эту идею подхватили крысоводы и из других стран. Дата же 4 апреля была выбрана в связи с тем, что это день начала работы ratlist – самого старого интернет ресурса, посвященного декоративным крысам.

Кому-то может показаться странным, что крысе уделяется столько внимания, но стоит напомнить, что, например, в китайском календаре ей посвящен целый год (Год Крысы). Недаром её считают очень умным и ловким животным с весёлым нравом и потрясающей живучестью. Любители же декоративных крыс считают их не только нежными, общительными, любопытными и дружелюбными зверьками, но и буквально членами своей семьи, неизбежно привлекательными…

Кстати, учёные часто сравнивают крысу с человеком – поскольку наши геномы схожи на 95% (!), и живут они так же, как мы: дерутся до последнего, когда речь заходит о выживании или сохранении потомства, учатся на собственных ошибках, даже влюбляются и видят сны, как люди. Недавно учёными было доказано, что помимо писка крысы общаются между собой с помощью ультразвуковых сигналов, неслышных человеческому уху, которых, как выяснилось, насчитывается десятки тысяч, что говорит о богатом словарном запасе этих животным. А ещё крысы способны сочувствовать.

Но стоит напомнить, что сегодня мы говорим именно о декоративных, домашних, крысах, которые отличаются от диких только тем, что выращены в неволе в энном поколении (кстати, «родиной» этих домашних животных считается Англия). Это значит, что такая крыса умна, как дикая крыса и ласкова, как домашний зверек, но до определенной степени, конечно же. Не секрет, что многие животные использовались медиками в качестве лабораторных уже много веков назад, и таланты лабораторных крыс не прошли мимо внимания человека. Так, например, впервые в мире крысы вышли на арену цирка в России – благодаря братьям Дуровым: именно они начали демонстрировать дрессированных крыс-альбиносов. А потом этих животных стали продавать на «птичьих» рынках и зоомагазинах, и сегодня по всему миру существуют клубы любителей крыс и крысиные питомники, пишет calend.ru.

Декоративные крысы легко приручаются, не проявляют агрессии к человеку и кусаются лишь в крайней ситуации. Но всё же в большинстве своём общество предвзято относится к этому животному – долгие века «холодной войны» крыс и человека не прошли даром. Поэтому сегодняшняя дата – это возможность рассказать об уникальности данных животных, развеять существующие в обществе предрассудки относительно домашних крыс и призвать более терпимо относиться к этим хвостатым соседям.

К тому же Всемирный день крысы – ещё один повод для всех их «поклонников» провести время с друзьями-крысолюбами, поговорить о своих питомцах, преподнести им особые подарки или вкусности и запечатлеть для потомков их довольные мордашки. А некоторые даже проводят в этот день различные фестивали, выставки и вечеринки, главным действующим лицом которых являются крысы, и где стараются показать как можно большему количеству людей «заслуги» этих милых животных и ещё напомнить, что заводить крысу просто так – не имеет смысла. Крыса не игрушка и не развлечение, это живое существо, как и любое домашнее животное.