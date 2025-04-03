Общество

Почти 25% проверенных образцов сливочного масла оказались некачественными

По итогам проведенных Россельхознадзором лабораторных исследований за 2024 год проб молока и молочной продукции выяснилось, что 13,09% из них не соответствовали составу, который заявляли производители. Всего было отобрано 10 199 образцов продукции. Об этом рассказали «Известиям» в службе. Больше всего фальсификата — в 24,82% проб — у сливочного масла. Далее следуют сыры (16,18%), творог (14,40%), сухое молоко (13,24%) и сметана (11,22%).

Большая доля пришлась на отечественных производителей — у 15,37% из 8 648 образцов состав отличался от заявленного производителем, отметили в Россельхознадзоре. В целом, как сообщили в ведомстве, по итогам 2024 года по сравнению с 2023-м доля такой молочной продукции выросла с 12,04% до 13,9%, пишут «Известия».

Самые частые нарушения: несоответствие массовой доли жира, фальсификация молока жирами немолочного происхождения, присутствие крахмала, соды, пищевых добавок и органических кислот, не заявленных в составе продукта. Кроме того, в ряде случаев Россельхознадзор выявлял в продукции запрещенную к использованию в РФ микробную трансглютаминазу.

«Представленные данные отражают исключительно процент выявленных нарушений по итогам исследований Россельхознадзора части рынка молочной продукции. На основе этих данных нельзя делать выводы о состоянии рынка в целом», — сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.