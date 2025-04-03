Общество

Почти 30% работодателей Пскова вручают деньги сотрудникам в день рождения — опрос

Только 27% работодателей Пскова вручают деньги сотрудникам в день рождения. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по результатам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные горожане и представители компаний из Пскова.

В 7 из 10 компаний (72%) существует традиция поздравлять сотрудников с днем рождения. Каждый третий работодатель преподносит подарок или букет, а 27% — денежные средства. В каждой пятой компании принято поздравлять именинников на корпоративном сайте. 9% организаций предоставляют своим сотрудникам возможность уйти с работы пораньше или получить выходной в этот день. 5% дарят сертификаты и скидки на продукцию компании.

О том, что в их организации принято дарить подарки от коллектива, рассказали 67% псковичей. Готовят угощения для коллег – 77%. При этом традиция скидываться на подарки не нравится 19% опрошенным, а организовывать фуршет – 24%.

Женщины чаще мужчин одобряют обе традиции: 60% нравится дарить подарки (против 44% среди мужчин), а 62% — угощать коллег (против 46%).