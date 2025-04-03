Общество

В Пскове вручили благодарственные письма дружинникам

Вручение благодарственных писем за активное содействие органам власти в обеспечении безопасности и защите населения Псковской области состоялось сегодня, 4 апреля, в здании полиции на Комиссаровском переулке, дом 2 в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отмечены руководители и участники добровольных народных дружин.

Благодарственными письмами награждены Андрей Корчагин (дновский филиал АНО «Дружина»), Дмитрий Дементьев (стругокрасненский филиал), Ульяна Мукомел (командир ДНД имени Александра Невского, Стругокрасненский муниципальный округ), Юрий Беляков и Александр Семёнов (дружинники из Пскова), Павел Сидоров (Псковский район) и Николай Виноградов (псковский филиал).

Награда вручена за вклад в обеспечение общественного порядка, участие в мероприятиях по защите территории региона от последствий чрезвычайных ситуаций, взаимодействие с органами власти и правоохранительными структурами.