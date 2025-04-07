Общество

В Госдуме предложили создать институт уполномоченного по защите животных

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду») направил в правительство РФ законопроект о введении должности уполномоченного по защите животных при Министерстве природных ресурсов и экологии.

«Настоящим законопроектом предлагается учредить должность уполномоченного по защите животных при Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Проектом предлагается, чтобы уполномоченный по защите животных занимался контролем за соблюдением законов об ответственном обращении с животными. Его задачи — следить за работой органов власти, ветеринарных служб и других организаций, помогать предотвращать жестокое обращение с животными, формировать в обществе ответственное отношение к ним и защищать права граждан в случае нарушений, пишет РИА Новости.

Кроме того, согласно проекту федерального закона, уполномоченный будет при Минприроды и ежегодно отчитываться перед министром, предлагая меры по улучшению законодательства о защите животных.

«Уполномоченный нужен, чтобы заработала схема: чипирование домашних собак, учет, штрафы для хозяев, если их питомцы натворили дел. Ведь 90% нападений — это не совсем бездомные собаки, а те, у кого есть хозяева, но их отпустили или потеряли. Если всё получится, улицы станут безопаснее, а собаки — под присмотром. Главное — бюджет не пострадает, потому что это буквально одна зарплатная ставка», — рассказал Дмитрий Гусев.