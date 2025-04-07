Общество

Священнослужители, работающие в зоне СВО, могут получить статус ветерана

В Госдуму внесен законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий священнослужителей, работающих в зоне спецоперации, документ доступен в думской электронной базе.

Авторами законопроекта выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по госстроительству Павлом Крашенинниковым.

Законопроектом предлагается предоставить статус ветерана боевых действий священнослужителям централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру, которые совершили не менее четырех месяцев богослужения, других религиозных обрядов и церемоний с участием военнослужащих в ходе специальной военной операции, а также в ходе отражения вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации.

Также предлагается предоставить статус инвалида боевых действий священнослужителям, ставшими инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, пишет РИА Новости.

Действие положений законопроекта предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.