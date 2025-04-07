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Областной этап конкурсов профессионального мастерства педагогических работников стартовал в Пскове

Церемония открытия областных этапов Всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2025», «Воспитатель года России – 2025», «Учитель-дефектолог России – 2025», «Мастер года – 2025» состоялась в Пскове 7 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В церемонии открытия в гимназии № 29 приняли участие конкурсанты из различных образовательных учреждений региона. Конкурсантов приветствовал заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая.

«Это большое региональное событие. Это праздник педагогической мысли, педагогической идеи. Мы всегда с радостью ждем этих дней, потому что быть представленным на региональном этапе конкурсе "Учитель года" — это большая честь и большая ответственность для наших педагогов. Очень надеемся, что конкурс вдохновит всех, выявит лучших из лучших, даст удовольствие от общения друг с другом, от идей и методов, которые будут применять наши участники», - рассказала Татьяна Лозницкая.

В номинации «Учитель года России – 2025» заявлено 22 педагога, номинация «Воспитатель года России – 2025» насчитывает 17 конкурсантов, «Учитель-дефектолог России – 2025» собрал 8 участников, а на звание «Мастер года – 2025» претендует 15 профессионалов.

Уже 8 апреля конкурсные испытания продолжатся в Великих Луках, педагоги представят свои мастер-классы. Затем в течение недели конкурсантов ждут различные испытания в Пскове.

Областной этап продлится до 11 апреля, позволяя участникам продемонстрировать свои профессиональные навыки и поделиться опытом с коллегами.