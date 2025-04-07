Областной этап конкурсов профессионального мастерства педагогических работников стартовал в Пскове

Церемония открытия областных этапов Всероссийских конкурсов «Учитель года России – 2025», «Воспитатель года России – 2025», «Учитель-дефектолог России – 2025», «Мастер года – 2025» состоялась в Пскове 7 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В церемонии открытия в гимназии № 29 приняли участие конкурсанты из различных образовательных учреждений региона. Конкурсантов приветствовал заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая.
В номинации «Учитель года России – 2025» заявлено 22 педагога, номинация «Воспитатель года России – 2025» насчитывает 17 конкурсантов, «Учитель-дефектолог России – 2025» собрал 8 участников, а на звание «Мастер года – 2025» претендует 15 профессионалов.
Уже 8 апреля конкурсные испытания продолжатся в Великих Луках, педагоги представят свои мастер-классы. Затем в течение недели конкурсантов ждут различные испытания в Пскове.
Областной этап продлится до 11 апреля, позволяя участникам продемонстрировать свои профессиональные навыки и поделиться опытом с коллегами.