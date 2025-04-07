Общество

С начала года 430 псковичкам перечислили пособие по беременности и родам

7 апреля страна отмечает Всероссийский День беременных. С начала 2025 года отделение Социального фонда России по Псковской области перечислило пособие по беременности и родам 430 мамам региона. На эти цели было направлено 75,8 миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.

Отделение выплачивает женщинам пособие по беременности и родам за 70 дней до родов и за 70 дней после родов. Если роды прошли с осложнениями или при многоплодной беременности — срок увеличивается и составляет суммарно 156 и 194 дней.

Для каждой будущей мамы размер пособия по беременности и родам рассчитывается индивидуально и зависит от ее среднего заработка за два года, которые предшествовали году наступления отпуска по беременности и родам. Чем выше официальная заработная плата, тем больше размер пособия по беременности и родам.

С 1 января в 2025 года размеры пособия составляют:

за 140 дней — минимальный размер — 103 285 рублей, максимальный — 794 355,80 рубля;

за 156 дней — минимальный размер —115 089 рублей, максимальный — 885 139,32 рубля;

за 194 дня — минимальный размер — 143 123,5 рубля, максимальный — 1 100 750,18 рубля.

«Для выплаты пособия женщина должна подать заявление о предоставлении отпуска по беременности и родам своему работодателю. Медицинская организация направляет больничный лист работодателю, который затем в течение трех рабочих дней предоставляет сведения в отделение. При поступлении сведений, необходимых для назначения пособия, средства будут перечислены отделением СФР в течение 10 рабочих дней. Вся сумма пособия выплачивается женщине разово за весь период отпуска», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Пособие по беременности и родам также положено работающим женщинам, которые усыновили ребенка в возрасте до трех месяцев. Средства выплачивается матери со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения ребенка. В случае одновременного усыновления двух и более детей — до истечения 110 дней. Для оформления пособия женщина должна предоставить работодателю решения суда об усыновлении ребенка.

Индивидуальные предприниматели могут получать пособие по беременности и родам, если они добровольно уплачивают страховые взносы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Неработающая мама также может получить пособие, если центр занятости признал ее безработной в течение года со дня ее увольнения. Само увольнение при этом должно быть связано с ликвидацией предприятия либо с прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. В этом случае для оформления выплаты необходимо подать заявление в клиентской службе отделения СФР по Псковской области, в МФЦ, или на портале госуслуг.

В случае, если женщина обучается по очной форме обучения в ссузе, вузе или в организации дополнительного профобразования, она также может обратиться за пособием по беременности и родам по месту учебы.