С начала года 430 псковичкам перечислили пособие по беременности и родам

7 апреля страна отмечает Всероссийский День беременных. С начала 2025 года отделение Социального фонда России по Псковской области перечислило пособие по беременности и родам 430 мамам региона. На эти цели было направлено 75,8 миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении.
Отделение выплачивает женщинам пособие по беременности и родам за 70 дней до родов и за 70 дней после родов. Если роды прошли с осложнениями или при многоплодной беременности — срок увеличивается и составляет суммарно 156 и 194 дней.
Для каждой будущей мамы размер пособия по беременности и родам рассчитывается индивидуально и зависит от ее среднего заработка за два года, которые предшествовали году наступления отпуска по беременности и родам. Чем выше официальная заработная плата, тем больше размер пособия по беременности и родам.
С 1 января в 2025 года размеры пособия составляют:
Пособие по беременности и родам также положено работающим женщинам, которые усыновили ребенка в возрасте до трех месяцев. Средства выплачивается матери со дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения ребенка. В случае одновременного усыновления двух и более детей — до истечения 110 дней. Для оформления пособия женщина должна предоставить работодателю решения суда об усыновлении ребенка.
Индивидуальные предприниматели могут получать пособие по беременности и родам, если они добровольно уплачивают страховые взносы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Неработающая мама также может получить пособие, если центр занятости признал ее безработной в течение года со дня ее увольнения. Само увольнение при этом должно быть связано с ликвидацией предприятия либо с прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. В этом случае для оформления выплаты необходимо подать заявление в клиентской службе отделения СФР по Псковской области, в МФЦ, или на портале госуслуг.
В случае, если женщина обучается по очной форме обучения в ссузе, вузе или в организации дополнительного профобразования, она также может обратиться за пособием по беременности и родам по месту учебы.