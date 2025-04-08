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Борис Елкин: Программа «Герои земли Псковской» поможет отобрать серьезный руководящий состав

Региональная программа «Герои земли Псковской» поможет среди бывших военнослужащих отобрать талантливых специалистов, способных принимать экстраординарные решения для блага страны и региона. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей глава города Пскова Борис Елкин.

«Я считаю, что это важная программа. Во-первых, она реализуется по поручению президента, и есть аналог федерального уровня, который имеет положительный опыт, который сейчас интегрируется на региональном уровне. "Время героев" на федеральном уровне имело определенный эффект, по результатам были отобраны высококлассные специалисты, которые теперь занимают достаточно серьезные должности в разных регионах и на разных федеральных должностях. Можно сказать, что это хороший инструмент для того, чтобы среди бывших военнослужащих отобрать молодых талантливых людей, которые способны принимать быстрые решения, способны к руководящим должностям ввиду того, что часть из них имеет достаточно серьезный руководящий опыт и умеет в трудную минуту принимать экстраординарные решения во благо страны и народа», – прокомментировал Борис Елкин реализацию программ «Герои земли Псковской» и «Время героев».

Глава города отметил, что примет участие в программе «Герои земли Псковской» в качестве наставника, если представится такая возможность.

«Я с радостью поучаствую в этом, если представится такая возможность. Это интересный инструмент и для наставников, и для участников, потому что, имея большой опыт службы в Минобороны, в зоне специальной военной операции, необходимо интегрироваться в современное общество и современные государственные реалии. Это может быть не так просто. Поэтому важно оказать им всяческое содействие», – заключил Борис Елкин.

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Напомним, программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина. На территории Псковской области она стартовала 23 февраля.

Дополнительную информацию можно узнать в положении региональной программы «Герои земли Псковской», на официальном сайте программы https://герои.псков.рф или в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, за разъяснениями можно обратиться по телефону: 122.