Борис Елкин: Программа «Герои земли Псковской» поможет отобрать серьезный руководящий состав

Региональная программа «Герои земли Псковской» поможет среди бывших военнослужащих отобрать талантливых специалистов, способных принимать экстраординарные решения для блага страны и региона. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей глава города Пскова Борис Елкин.
Глава города отметил, что примет участие в программе «Герои земли Псковской» в качестве наставника, если представится такая возможность.
«Я с радостью поучаствую в этом, если представится такая возможность. Это интересный инструмент и для наставников, и для участников, потому что, имея большой опыт службы в Минобороны, в зоне специальной военной операции, необходимо интегрироваться в современное общество и современные государственные реалии. Это может быть не так просто. Поэтому важно оказать им всяческое содействие», – заключил Борис Елкин.
Напомним, программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина. На территории Псковской области она стартовала 23 февраля.
Дополнительную информацию можно узнать в положении региональной программы «Герои земли Псковской», на официальном сайте программы https://герои.псков.рф или в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, за разъяснениями можно обратиться по телефону: 122.