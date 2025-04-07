Общество

Военные комиссары отмечают профессиональный праздник 8 апреля

Ежегодно 8 апреля в Вооруженных Силах России отмечается профессиональный праздник — День сотрудников военных комиссариатов, в соответствии с Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

8 апреля 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров «Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам» были учреждены волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам — военкоматы. Одной из главных задач была подготовка населения к введению обязательной воинской повинности.

В первые годы Советской власти на территории Советской республики было образовано 7 окружных, 39 губернских, 385 уездных и 7 тысяч волостных военных комиссариатов. На сегодняшний день, по данным Минобороны РФ, в 89 субъектах РФ функционируют 82 военкомата, в состав которых входят более 1,5 тыс. отделов по муниципальным образованиям. А 8 апреля считается днем рождения военных комиссариатов.

С 1993 года значительно расширился круг задач, выполняемых сотрудниками военкомата. Теперь военный комиссариат, в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления, наряду с организацией призыва в Вооруженные Силы и постановкой на учет рядовых и офицеров запаса, а также техники, находящейся на территории района, выполняет целый ряд задач социального плана.

В положении о военных комиссариатах, утвержденном Указом Президента РФ от 7 декабря 2012 года № 1609, определено, что военные комиссариаты создаются в целях обеспечения исполнения гражданами воинской обязанности, организации и проведения мобилизационной подготовки и мобилизации, реализации права граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, членов семей погибших и умерших военнослужащих на социальные гарантии, включая пенсионное обеспечение, а также в целях реализации гарантий погребения погибших и умерших военнослужащих и иных категорий граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

У работников военкоматов нет второстепенных задач, будь это: постановка граждан на первоначальный воинский учет; допризывная подготовка; призыв на военную службу; учет пребывающих в запасе; воинский учет транспортных средств; призыв на военные сборы; отбор для зачисления в резерв; мероприятия по отбору кандидатов для поступления на обучение в военные образовательные организации; вопросы социального обеспечения соответствующих категорий граждан; взаимодействие с членами их семей; извещение членов семей военнослужащих, погибших или умерших при прохождении военной службы, пишет calend.ru.

Уже целый век военные комиссариаты органично слиты с историей создания и развития Вооруженных Сил, внесли и продолжают вносить достойный вклад в решение важнейших государственных задач по обеспечению обороноспособности страны.