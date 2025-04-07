Общество

Врач назвала норму потребления добавленного сахара для взрослых и детей

Норма потребления добавленного сахара при здоровом питании как для взрослого, так и для ребенка не должна превышать 50 граммов в сутки для человека с нормальной массой тела, рассказала врач-диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения ФГБУ НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич.

Добавленный сахар – это те сахара, которые были искусственно добавлены в пищевой продукт до его употребления или в процессе промышленной переработки. Среди таких добавок могут быть источники фруктозы, глюкозы, лактозы, сахарозы и калорийные сахарозаменители.

«Сокращение потребления свободных сахаров до менее 10% от общей потребляемой энергии, что эквивалентно 50 граммам в сутки на человека с нормальной массой тела, потребляющего около 2000 калорий в сутки, является частью здорового питания. А уменьшения потребления сахаров до менее 5% (около 25 граммов в сутки) обеспечивает дополнительные преимущества для здоровья. Эти нормы относится и к взрослым, и к детям», - сообщила Елиашевич.

Она отметила, что добавленный сахар при употреблении быстро всасывается в кровь человека, стимулируя рост инсулина. Кроме того, потребление добавленного сахара сопровождаются снижением содержания глюкозы в организме, что стимулирует человека через центры голода в головном мозге вновь направить пищевое поведение на поиск и прием пищи, богатой сахарами.

«Удивительно, но в этом состоянии нам не хочется капусты или клубники. Мы выбираем именно продукты с добавленным сахаром», - отметила она.

При этом чрезмерное потребление добавленного сахара создает новые проблемы со здоровьем, включая ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа, некоторые типы рака и кариес зубов, пишет РИА Новости.

По словам врача-диетолога, важно уметь определять добавленный сахар в составе пищевых продуктов. Для этого она рекомендует искать на этикетках надписи: сахароза, фруктоза, глюкоза, галактоза, сукралоза Е955, ксилит Е967, сорбит Е420, изомальт Е953, мальтит Е966, маннит Е421 и лактит Е966, крахмал + гидролизаты крахмала (патока крахмальная), декстрин, инвертный сахар, карамель, концентрированный сок, мед, нектар (например, агавы), сироп (любой), ячменно-солодовый экстракт.