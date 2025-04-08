Общество

Сергей Вострецов: Сокращение рабочей недели — шаг к более гуманной модели занятости

Сокращение рабочей недели — это шаг к более гуманной модели занятости. Такое мнение выразил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Испания с 2026 года сокращает рабочую неделю до 37,5 часа, сохраняя зарплату. В Европе уже проверены модели четырёхдневки (Бельгия, Великобритания, Исландия) – результаты: высокая производительность, меньше больничных, лучшие условия для жизни, отметил Сергей Вострецов.

В России об идее сокращения рабочего времени говорят уже не первый год. Поддержка четырёхдневки среди граждан около 50%. Правительство пока настаивает на гибком подходе: изменения возможны через договорённости между работодателями и работниками, а не через законодательство.

«Тема сокращения рабочей недели не нова — и тем не менее актуальна как никогда. Мир меняется: технологии позволяют выполнять ту же работу быстрее, а люди всё острее ощущают нехватку времени на семью, здоровье и развитие. Вопрос не в том, стоит ли сокращать рабочее время, а в том, как это сделать грамотно. Россия — не Испания и не Исландия. У нас другая экономика, другие вызовы. Но это не повод откладывать разговор. Мы в СОЦПРОФ считаем, что важно начать экспериментально: с отдельных регионов, отраслей, возможно — с госсектора. При этом — никаких потерь в зарплате. Работник не должен платить за прогресс. Сокращение рабочей недели — это шаг к более гуманной, современной модели занятости. Это про уважение к человеку труда. Да, бизнесу будет непросто, но именно поэтому нужно выстраивать диалог, а не навязывать решения сверху. И главное — никаких резких движений. Всё должно быть выверено, просчитано и обсуждено с людьми», - считает Сергей Вострецов.