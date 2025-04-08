Общество

Белорусская говядина не смогла попасть в РФ через госграницу в Псковской области

Говядина из Республики Беларусь не смогла пройти контроль на госгранице в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В конце марта на российско-белорусской границе в Псковской области приостановлен ввоз 1,5 тонны говядины в четвертинах на кости, которая перевозилась в автотранспортном средстве без холодильного оборудования. Продукция направлялась на территорию страны из Республики Беларусь.

В ходе проведения ветеринарного контроля установлено отсутствие маркировки (клейм) на перемещаемом товаре и отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность и происхождение. Кроме того, согласно указанию Россельхознадзора, ввоз в Российскую Федерацию говядины на кости с территории Республики Беларусь, не имеющей официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, запрещен.

Перемещение говядины на кости по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза.