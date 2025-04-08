Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Анастасией Повторейко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Недавно в псковских школах вводилась «дистанционка» в связи с ростом заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ. Что это — сезонный подъем заболеваемости или какой-то новый штамм? Кто в зоне риска? Как уберечься от этой заразы? Помогают ли прививки от гриппа проще перенести заболевание? Исчез ли из актуальной врачебной повестки COVID-19?

Также Анастасия Повторейко расскажет о мартовской сессии Псковского областного Собрания. Ведущий — Артем Татаренко.

Трансляция завершена