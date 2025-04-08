Общество

Рособрнадзор высказался об отмене ЕГЭ для победителей олимпиад

Рособрнадзор готов обсудить с Минпросвещения РФ отмену ЕГЭ для победителей олимпиад, сообщил замглавы ведомства Игорь Круглинский.

«Мы готовы также обсуждать это с Минпросом (Минпросвещения РФ - ред.), потому что регулятором все-таки является министерство просвещения… Надо учитывать, что разные цели у итоговой аттестации: все-таки она проверяет освоение федерального образовательного стандарта, а олимпиады нацелены на выявление талантов», - сказал Круглинский журналистам.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» сообщили, что внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников от сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Законопроектом предлагается освободить победителей и призеров заключительного этапа олимпиады от сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА).

Отмечается, что в настоящее время они освобождаются только от экзамена по предмету, соответствующему профилю олимпиады, что не учитывает их высокие достижения, пишет РИА Новости.