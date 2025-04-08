Общество

Максим Борисюк: Псковичи стали более охотно проходить диспансеризацию

Жители Пскова стали более привержены к прохождению диспансеризации и профилактических осмотров в лечебных учреждениях. Таким мнением поделился главный врач Псковской городской поликлиники Максим Борисюк в эфире передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Советская медицина была выстроена на профилактике. Самое главное - это диспансеризация взрослого населения, которая проводится с 18 лет раз в три года. В иных случаях проводятся профилактические осмотры. Диспансеризация - это более расширенный метод обследования. Такие сроки прохождения связаны с тем, что мы знаем, какое время патогенеза (Патогене́з — механизм зарождения и развития заболеваний и отдельных их проявлений, прим. ред.) имеют те или иные заболевания», - отметил Максим Борисюк.

Он подчеркнул, что сейчас все больше людей становятся приверженцами здорового образа жизни, но это всё равно не дает стопроцентной гарантии отсутствия заболеваний.

«Сейчас мы идем по пути того, что мы становимся более привержены к прохождении диспансеризации и диспансерному наблюдению. В доковидные времена столько внимания диспансеризации не уделялось. Сейчас очень модна приверженность к здоровому образу жизни, но любой человек не может быть на 100% уверен, что он здоров при этом», – добавил главврач.