Общество

«Гайд-парк»: Анастасия Повторейко об актуальных вопросах регионального здравоохранения и депутатской работе. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 8 апреля.

Гость студии — депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Недавно в псковских школах вводилась «дистанционка» в связи с ростом заболеваемости школьников гриппом и ОРВИ. Что это — сезонный подъем заболеваемости или какой-то новый штамм? Кто в зоне риска? Как уберечься от этой заразы? Помогают ли прививки от гриппа проще перенести заболевание? Исчез ли из актуальной врачебной повестки COVID-19?

Также Анастасия Повторейко рассказала о мартовской сессии Псковского областного Собрания. Ведущий — Артем Татаренко.