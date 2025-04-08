Общество

Госдума приняла закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон о поступлении в вуз из колледжей без ЕГЭ лишь на схожую специальность.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, университет вправе принимать выпускников колледжей на основании внутренних вступительных испытаний вне зависимости от того, соответствует профиль абитуриента будущему направлению подготовки или нет.

Законом предлагается позволить абитуриентам со средним профессиональным образованием поступить в вуз по результатам вступительных испытаний, если направления совпадают.

Председатель ГД Вячеслав Володин отмечал, что будет правильно, если такие льготы будут предоставляться только при поступлении в вуз по профилю, пишет РИА Новости.