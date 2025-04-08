Общество

Псковский омбудсмен вошел в жюри полуфинала Лиги дебатов «Истина» в Пскове

В Пскове прошел полуфинал молодежной Лиги дебатов «Истина», организованной Молодежным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов. Вице-спикер Виктор Остренко, куратор проекта, пригласил Уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова присоединиться к жюри, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Юбилейный, пятый по счёту, сезон Лиги дебатов – рекордный по количеству участников. В этом году на муниципальный этап заявились 165 команд со всех уголков Псковской области. До полуфинала дошли тридцать из них, в финал вышли четыре сильнейших. Впервые игры проходят в новом корпусе ПсковГУ, чтобы показать старшеклассникам возможности вуза.

Сможет ли поколение Z изменить мир к лучшему? Возможна ли любовь с первого взгляда? Стоит ли снижать возраст избирателей до 14 лет ? Что важнее: гибкие навыки или академические знания? Эти и другие близкие молодёжи темы легли в основу полуфинальных игр Лиги дебатов «Истина», проекта Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов.

«Мы видим, как вы растёте, совершенствуетесь, делаете шаги вперёд, и очень приятно, что выпускники нашей Лиги дебатов уже и в профессиональной сфере достигают высоких позиций. Каждый из вас — уже победитель. Желаю получить удовольствие от игры», — напутствовал участников вице-спикер, куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко.

17 команд из Пскова и северных районов Псковской области боролись за право выйти в финал. Команды 8–9 и 10–11 классов боролись за главный приз — выход в финал. Ребята демонстрировали эрудицию, ораторское искусство, мастерство убеждения и умение работать в команде. Жюри оценивало умение школьников аргументированно отстаивать свою точку зрения: количество приведенных фактов, примеры, статистические данные, словарный запас и даже грамотное использование невербальных приемов общения.

Дмитрий Шахов поделился своими впечатлениями по итогам дебатов, где участвовал в качестве эксперта в жюри: «Замечательные, культурные и эрудированные ребята, которые умеют отстаивать свою позицию с аргументами и фактами. Пусть им не хватает ещё знаний и жизненного опыта, но желание проявить себя в таком интересном мероприятии выше всех похвал. Отмечу особо очень приличный багаж знаний школьников из районов нашей области, которые практически ни в чём не уступают столичным городским ребятам. Одним словом, приятно было посмотреть и послушать выступления полуфиналистов, а вот выставлять оценки, как члену жюри, было трудно, поскольку все практически выступили на «отлично». Уверен, что проект, который создал и проводит вместе с Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов Виктор Остренко, не только состоялся, но и очень интересен и перспективен для нашего подрастающего поколения, чтобы получить новые знания и навыки, ну и, конечно, чтобы «тебя заметили».