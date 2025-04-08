Общество

В ГД внесут проект об освобождении части работающих женщин от уплаты НДФЛ

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия - За правду» внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) женщин с детьми, если их доходы не превышают трех минимальных размеров оплаты труда, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части освобождения от налогообложения доходов женщин с детьми, полученных за выполнение трудовых обязанностей» направлен на поддержку женщин», - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Законопроектом предусматривается освобождение от НДФЛ для женщин, имеющих одного ребенка, до достижения ими возраста 30 лет, и бессрочное освобождение для женщин, имеющих двух и более детей.

По мнению авторов проекта, принятие данной инициативы позволит России выстроить системный подход к поддержке семей и укрепить долгосрочные демографические тенденции. Отмечается, что он станет важным шагом на пути к формированию налоговой политики, ориентированной на защиту интересов семей с детьми, и внесет вклад в обеспечение социально-экономической устойчивости страны.

«Хорошо известно, что в число основных причин снижения рождаемости входит целый ряд социальных проблем. Это отсутствие жилья, нестабильность доходов молодых семей, необходимость для родителей совмещать работу с воспитанием детей. Соответственно, перспектива освобождения женщин от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости, и это станет одним из инструментов решения демографических проблем в нашей стране», - рассказал Миронов РИА Новости.