Общество

Пять групп в четырех детсадах закрыты на карантин в Псковской области из-за ОРВИ

В целях предотвращения распространения ОРВИ в Псковской области закрыли один класс в одной школе и пять групп в четырех дошкольных учреждениях, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Для предупреждения простудных и инфекционных заболеваний управление Роспотребнадзора по Псковской области рекомендует одеваться по погоде, мыть руки и обрабатывать гаджеты антисептическими средствами после посещения общественных мест и поездок на городском транспорте.

Напомним, с 31 марта по 6 апреля в Псковской области выявлено 3548 случаев заболеваемости ОРВИ, из них 50,9% дети до 14 лет.