Общество

32% псковичей не видят перспектив профессионального роста на работе – опрос

Большинство псковичей считает свои обязанности адекватными: 74% уверены, что рабочие задачи соответствуют их квалификации, 14% оценивают их как слишком простые, лишь 2% — как чересчур сложные. 32% псковичей не видят перспектив профессионального роста на работе. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Женщины чаще мужчин уверены в соответствии задач своему уровню (78% против 70% соответственно). Мужчины в 1,5 чаще женщин жалуются на излишне простые рабочие задания (17 и 11%). Среди молодежи до 35 лет каждый пятый (21%) считает, что его способности позволяют справляться с более сложными задачами. Аналогичного мнения придерживается каждый четвертый специалист с доходом свыше 100 тысяч рублей (25%).

54% опрошенных видят возможности для профессионального роста на работе. Чаще об этом говорили мужчины (56% против 52% женщин). Работники до 35 лет видят возможности для профессионального развития чаще тех, кто старше (71%). Респонденты, чей доход выше 100 тысяч рублей, — чаще тех, кто зарабатывает меньше (66%). 3 из 10 псковичей не видят перспектив профессионального роста на работе (32%).

Профессиональное развитие — дело личное. 38% отмечают отсутствие поддержки руководства в этом вопросе. Только 33% псковичей чувствуют заинтересованность работодателя в их развитии как специалиста.

В то же время 45% псковичей регулярно сталкиваются с задачами, требующими новых навыков и знаний. В подобных ситуациях чаще оказываются мужчины (54% против 39% среди женщин). Больше всего же тех, кто регулярно сталкивается с новыми вызовами в работе, — среди псковичей с доходом до 50 тыс. руб. (55%). Впрочем, большинство позитивно относится к необходимости повышения профессионального уровня и считает решение нестандартных вопросов частью своей подготовленности к работе: «Задачи обычно немного выше моей квалификации, поэтому я всегда учусь»; «В моей профессии мало простых задач. Есть проблема — решаю».