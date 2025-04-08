Общество

Минпросвещения оценило нехватку педагогов в школах РФ в 1,75%

Общая нехватка педагогических работников в российских школах, по данным Росстата, составляет 1,75%. Такие данные журналистам привели в пресс-службе Минпросвещения, отметив, что министерство поддерживает законопроект, который разрешает осуществлять переподготовку педагогов и повышение их квалификации только в государственных организациях.

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который разрешает осуществлять переподготовку педагогов и повышение их квалификации только в государственных организациях.

«Данная инициатива направлена на повышение качества дополнительного профессионального образования учителей. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, общая нехватка педагогических работников в российских школах составляет 1,75%», - говорится в сообщении.

Также в Минпросвещения уточнили, что из 18 287 вакантных должностей на начало 2024/2025 учебного года 6 574 (30%) приходится на сельские территории. При этом в сельской местности сегодня работают 366 663 учителя, пишет ТАСС.